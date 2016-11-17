Хокеїсти "Дженералз" мінімально поступилися "Кривбасу"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В рамках 20 туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги київський "Дженералз" приймали на льоду Арени "Термінал" криворізький "Кривбас", повідомляє УНН з посиланням на сайт "генералів".
Перед очним поєдинком у складі "генералів" сталася серйозна втрата - матч-штраф відбував лідер атак Богдан Саков.
Перший період вийшов досить рівним по грі, але завдяки вдалим індивідуальним діям нападників гостей з Кривого Рогу, вони вийшли вперед - шайбу в ворота киян відправив Сергій Черненко.
У другому періоді "генерали" активно проводили свої атаки, проте удача знову посміхнулася підопічним Олександра Куликова. На цей раз шайбу закинув Валентин Алексюк.
Третій період пройшов в рівній боротьбі. Завдяки вдалій реалізації більшості, "Дженералз" скоротили відставання в рахунку, що додало нервозності в кінцівці поєдинку. Однак підсумковий рахунок на табло залишився на користь гостей з Кривого Рогу. При рівній боротьбі і з великою кількістю цікавих моментів біля обох воріт, перемогу за рахунок індивідуальної майстерності окремих виконавців здобув "Кривбас".
Нагадаємо, що "Дженералз" після 17 зіграних баталії мають 24 очки і посідають 4 місце, "Кривбас" із 40 пунктами на 3-й сходинці.
Як повідомляв УНН, ХК "Кременчук" обіграв гравців "Донбасу" та очолив УХЛ.