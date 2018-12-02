Хоккеисты "Донбасса" разгромили лидера чемпионата Украины

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В рамках центрального матча 21-го тура Украинской хоккейной лиги донецкий “Донбасс” принимал хоккейный клуб “Кременчуг”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.

Хозяева смогли поразить соперника уже на 19-й секунде матча. Ошибкой обороны вице-чемпионов воспользовался Вадим Мазур. Быстрый гол вдохновил дончан, которые в первой 20-минутке отличились еще дважды, голы на счету двух Виталия — Куклы и Кирющенкова.

Во втором периоде команды много боролись, играя “к ошибке”. Ее первыми допустили гости. Андрей Денискины воспользовался свободным пространством и пробил Георгия Бояршинова, отправив того в запас. Место в воротах занял Никита Гордюшин.

В заключительной трети матча произошел знаковый юбилей для “Донбасса” — команда забросила 100-ю шайбу в текущем сезоне чемпионата Украины, ее автором стал Никита Новиков. Также эта игра стала памятной для новичка Артема Пуголовкина, который в дебютном для себя матче смог забросить шайбу — 6:0. Гости смогли лишь не дать Богдану Дьяченко оформить шатаут, голом на 54-й минуте отличился Иван Савченко — 6:1.

Таким образом, “Донбасс” продлил свою победную серию до шести матчей подряд и одновременно прервал девьятиматчевую победную серию соперника.

Отметим, что кременчужане остались первыми в таблице — 56 очков, а “Донбасс” с 44-ю только 3-й.

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