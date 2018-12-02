Хокеїсти "Донбасу" розгромили лідера чемпіонату України

Господарі змогли приголомшити суперника вже на 19-й секунді матчу. Помилкою оборони віце-чемпіонів скористався Вадим Мазур. Швидкий гол надихнув донеччан, які в першій 20-хвилинці відзначилися ще двічі, голи на рахунку двох Віталіїв — Ляльки та Кірющенкова.

У другому періоді команди багато боролися, граючи “до помилки”. Її першими допустили гості. Андрій Денискін скористався вільним простором і пробив Георгія Бояршинова, відправивши того в запас. Місце в воротах зайняв Микита Гордюшин.

У завершальній третині матчу стався знаковий ювілей для “Донбасу” — команда закинула 100-ту шайбу в поточному сезоні чемпіонату України, її автором став Микита Новіков. Також ця гра стала пам’ятною для новачка Артема Пуголовкіна, який в дебютному для себе матчі зміг закинути шайбу — 6:0. Гості змогли лише не дати Богдану Дьяченко оформити шатаут, голом на 54-й хвилині відзначився Іван Савченко — 6:1.

Таким чином, “Донбас” продовжив свою переможну серію до шести матчів поспіль і одночасно перервав дев’ятиматчевую переможну серію суперника.

Відзначимо, що кременчужани залишились першими у таблиці — 56 очок, а “Донбас” з 44-ма тільки 3-й.