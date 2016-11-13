Хоккеисты "Донбасса" победили "Кривбасс" в центральном матче тура УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Победа ХК "Донбасс" в гостях над "Кривбассом" в центральном противостоянии 19-го тура позволила дончанам выйти на второе место в турнирной таблице УХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Первый период гости провели значительно активнее хозяев, которые впервые в сезоне принимали "Донбасс" на своем льду. Как итог - две заброшенные шайбы Евгением Никифоровым и Александром Победоносцевым.
В дебюте второй 20-минутки "экс-генералы" Егор Безуглый и Виталий Кукла довели счет до 3:0 в пользу своего клуба и могло показаться, что игра сделана, но Александр Караульщук еще до конца периода воспользовался численным большинством.
Роман Благой стал автором четвертой шайбы "Донбасса" в этой игре, но "Кривбасс" не собирался сдаваться. Подопечным Александра Куликова почти удался камбэк. За пять минут до конца Валентин Алексюк реализовал штрафной бросок, а затем Александр Караульщук сократил разрыв в счете до минимума. И тем не менее, на большее "Кривбасса" не хватило, а "Донбасс" сумел сохранить преимущество в счете - 3:4.
Таким образом, победа в очном противостоянии позволила "Донбассу" (39 очков) перегнать "Кривбасс" (37) в турнирной таблице и выйти на вторую строчку.