Хокеїсти "Донбасу" перемогли "Кривбас" в центральному матчі туру УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Перемога ХК “Донбас” в гостях над “Кривбасом” в центральному протистоянні 19-го туру дозволила донеччанам вийти на другу сходинку в турнірній таблиці УХЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Перший період гості провели значно активніше господарів, які вперше в сезоні приймали "Донбас" на своєму льоду. Як підсумок - дві закинуті шайби Євгеном Нікіфоровим і Олександром Побєдоносцевим.
У дебюті другої 20-хвилинки "екс-генерали" Єгор Безуглий і Віталій Лялька довели рахунок до 3:0 на користь свого клубу і могло здатися, що гра зроблена, але Олександр Караульщук ще до кінця періоду скористався чисельною більшістю.
Роман Благой став автором четвертої шайби "Донбасу" в цій грі, але "Кривбас" не збирався здаватися. Підопічним Олександра Куликова майже вдався камбек. За п'ять хвилин до кінця Валентин Алексюк реалізував штрафний кидок, а потім Олександр Караульщук скоротив розрив в рахунку до мінімуму. І тим не менше, на більшу "Кривбасу" не вистачило, а "Донбас" зумів зберегти перевагу в рахунку – 3:4.
Таким чином, перемога в очному протистоянні дозволила "Донбасу" (39 очок) перегнати "Кривбас" (37) в турнірній таблиці і вийти на другу сходинку.