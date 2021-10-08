Хоккей: новичок УХЛ одержал вторую победу в чемпионате Украины

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Новичок Украинской хоккейной лиги "Рула Одд" провел свою первую домашнюю игру в сезоне против "Днепра", информирует УНН со ссылкой на сайт лиги.

Детали

Первый период “викинги” наседали на ворота “щук”, но Сергей Писаренко не давал себя обыграть. Наносили удары по владению Олега Петрова херсонцы. Допустили ошибки “берсерки” и “Днепр”, обладая численным преимуществом и открыл счет в матче шайбу забросил Евгений Ратушный. На исходе первого периода “Рулав Одд” сравнял счет голом Дмитрия Пугачева.

Во втором периоде обе команды играли активно, каждому хотелось выйти вперед. Отличился “Днепр” в большинстве — гол забросил Булат Хамматов. Атаковали “викинги” херсонцев, пытаясь отыграть шайбу, но на перерыв “щуки” ушли, лидируя в матче.

В третьем периоде обе команды хотели добиться своей цели — “Рулав Одд” отыграться и выйти вперед. По очереди противники создавали моменты у ворот друг друга, но не удалось забросить шайбу. “Викинги” сравняли счет под занавес третьего периода — гол забил Евгений Абаджян.

Не смогли определить победителя команды в основное время. Овертайм прошел без голов. В буллитной серии решающий бросок исполнил Илья Басков — 3:2.

Дополнения

“Рулав Одд” во второй раз выиграл в сезоне и набрал 4 очка. У “Днепра” семь пунктов.

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