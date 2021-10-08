Хокей: новачок УХЛ здобув другу перемогу в чемпіонаті України

Деталі

Перший період "вікінги" насідали на ворота "щук", але Сергій Писаренко не давав себе обіграти. Наносили удари по володіння Олега Петрова херсонці. Припустилися помилки "берсерки" і "Дніпро", володіючи чисельною перевагою відкрив рахунок в матчі - шайбу закинув Євген Ратушний. Під кінець першого періоду "Рулав Одд" зрівняв рахунок голом Дмитра Пугачева.

У другому періоді обидві команди грали активно, кожному хотілося вийти вперед. Відзначився "Дніпро" в більшості - гол закинув Булат Хамматов. Атакували "вікінги" херсонців, намагаючись відіграти шайбу, але на перерву "щуки" пішли, лідируючи в матчі.

У третьому періоді обидві команди хотіли досягти своєї мети – "Рулав Одд" відігратися і вийти вперед. По черзі створювали противники моменти біля воріт один одного, але не вдалося закинути шайбу. "Вікінги" зрівняли рахунок під завісу третього періоду - гол забив Євген Абаджян.

Не змогли визначити переможця команди в основний час. Овертайм пройшов без голів. У буллітній серії вирішальний кидок виконав Ілля Басков – 3:2.

Доповнення

"Рулав Одд" вдруге виграв у сезоні і набрав 4 очки. У "Дніпра" сім пунктів.