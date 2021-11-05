Хоккей: два дубля помогли "Краматорску" нанести второе подряд поражение”Кременчугу"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Состоялся первый поединок 15 тура Украинской хоккейной лиги, в котором “Кременчуг” встретился с “Краматорском”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу лиги.
Детали
В первом периоде командам не удалось распечатать счет на табло, на перерыв противники ушли, оставив интригу первого гола.
Во втором периоде Ярослав Сергиевский забросил первую шайбу, “Кременчуг” сравнял счет — гол забил Константин Забавин. Краматорчане вырвались вперед, дубль на счету Ярослава Сергиевского, оформившего гол в меньшинстве. Игорь Калиничев реализовал большинство— 1:3.
В третьем периоде "Краматорск “не сбавил оборотов, в четвертый раз за команду в воротах “мещан” отличился Сергей Гриценко. Точку в матче поставил Игорь Калиничев, забив гол в меньшинстве. Матч завершился со счетом 1:5.
Примечательно, что в другой игре “Рулав Одд” в гостях обыграл “Днепр” — 3:7.
Дополнение
“Кременчуг” еще остался третьим в таблице — 19 очков, но “Краматорск” с ними сравнялся.