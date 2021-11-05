Хокей: два дублі допомогли “Краматорську” завдати другої поспіль поразки “Кременчуку”

Деталі

У першому періоді командам не вдалося роздрукувати рахунок на табло, на перерву супротивники пішли, залишивши інтригу першого голу.

У другому періоді Ярослав Сергієвський закинув першу шайбу, “Кременчук” зрівняв рахунок — гол забив Костянтин Забавін. Краматорчани вирвалися вперед, дубль на рахунку Ярослава Сергієвського, який оформив гол у меншості. Ігор Калінічев реалізував більшість — 1:3.

У третьому періоді “Краматорськ” не зменшив обертів, вчетверте за команду у воротах “міщан” відзначився Сергій Гриценко. Точку в матчі поставив Ігор Калінічев, забивши гол у меншості. Матч завершився із рахунком 1:5.

Примітно, що в іншій грі “Рулав Одд” в гостях обіграв “Дніпро” — 3:7.

Доповнення

“Кременчук” ще залишився третім у таблиці — 19 очок, але “Краматорськ” з ними зрівнявся.