Хмара обсудил со Швецией и Норвегией финансирование дронов и противодействие баллистическим ракетам

$44.760.0051.610.06
ukenru
19:30 • 9956 просмотра
Нацбанк вводит смягчение валютных ограничений: как изменятся лимиты
17:50 • 21155 просмотра
В Одесской области во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29, пилот катапультировался
10 августа, 14:42 • 30801 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
10 августа, 13:51 • 47285 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
10 августа, 13:26 • 28330 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
10 августа, 12:56 • 24311 просмотра
Украина готовит Чернобыль к очередной попытке вторжения со стороны россии — Spiegel
10 августа, 12:00 • 25353 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,7% - больше всего подешевели яйца и овощи, подорожали коммунальные услуги
10 августа, 11:29 • 18658 просмотра
От закупок до ТЦК: Генпрокурор сообщил, что по делам в сфере обороны уже 488 подозреваемыхVideo
Эксклюзив
10 августа, 11:23 • 38257 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
10 августа, 10:44 • 17024 просмотра
Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
0.9м/с
60%
749мм
Популярные новости
Зеленский анонсировал кадровые перестановки в ВСУ. Драпатый, Скибюк и Хмара предложили видение изменений10 августа, 12:55 • 3420 просмотра
В Воздушных силах призвали СМИ не подыгрывать врагу заголовками о "не сбитых ракетах"10 августа, 13:05 • 6752 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 35323 просмотра
Землетрясение потрясло запад Колумбии и Эквадор - есть пострадавшие и разрушенияVideo10 августа, 13:55 • 6284 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto15:39 • 39822 просмотра
публикации
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto15:39 • 39885 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10 августа, 13:51 • 47277 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
10 августа, 11:23 • 38254 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10 августа, 10:09 • 55543 просмотра
Выход женщин на пенсию с 2027 года: сколько нужно стажа и кто имеет право на льготыPhoto10 августа, 06:21 • 60829 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Игорь Клименко
Руслан Стефанчук
Кристофер Нолан
Актуальные места
Украина
Колумбия
Венесуэла
Польша
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto15:39 • 39885 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 35364 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 54758 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 122524 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 142181 просмотра
Актуальное
Отопление
Северный поток
Фильм
Сериал
СВИФТ

Хмара обсудил со Швецией и Норвегией финансирование дронов и противодействие баллистическим ракетам

Киев • УНН

 • 1988 просмотра

Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара провёл переговоры со шведским и норвежским коллегами. Обсудили поддержку в финансировании дронов, противодействие баллистическим ракетам и долгосрочные проекты.

Хмара обсудил со Швецией и Норвегией финансирование дронов и противодействие баллистическим ракетам

И.о. министра обороны Евгений Хмара провёл беседы с министром обороны Швеции Полом Йонсоном и министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Обсудили поддержку партнёров в финансировании дронов, противодействие баллистическим ракетам и долгосрочные проекты. Об этом сообщает Минобороны, передаёт УНН

Провёл важные беседы с министром обороны Швеции Полом Йонсоном и министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Поделился с коллегами выводами после рабочей поездки в боевые подразделения. От воинов поступают конкретные потребности. Рассчитываем на оперативную поддержку партнёров в финансировании дронов, в частности разведывательных и middle strike. Другой срочный приоритет — противодействие баллистическим и крылатым ракетам, а также реактивным «шахедам». Для этого Украине уже сейчас нужны ракеты-перехватчики и средства для асимметричных действий 

- заявил Хмара. 

Он добавил, что помимо срочных потребностей говорили о долгосрочных проектах. 

В частности — о развитии нашего европейского антибаллистического проекта FREYJA, где и в дальнейшем рассчитываем на поддержку Швеции и Норвегии. Отдельно с каждым из партнёров обсудили направления нашего сотрудничества. Со шведским коллегой — шаги до конца лета и дальнейшее развитие авиационных возможностей. Поблагодарил Швецию за сопродвижение Коалиции РЭБ, поддержку в вопросе Gripen и другую помощь. С норвежским коллегой сосредоточились на совместных проектах в сфере оборонной промышленности и усилении ПВО посредством различных механизмов поддержки. Норвегия — один из крупнейших партнёров Украины. Благодарен за значительный вклад в нашу обороноспособность 

- добавил Хмара. 

От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15.07.26, 18:55 • 113941 просмотр

По его словам, Украина настроена на построение долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства. 

Наш уникальный опыт современной войны и решения, проверенные на поле боя, будут усиливать и наших партнёров 

- подытожил министр. 

Напомним 

Украина рассчитывает на продолжение долгосрочной поддержки Великобритании по ключевым оборонным направлениям: защита неба, авиационные возможности, противодействие российским дронам и финансирование производства украинских беспилотников.  

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Saab JAS 39 Gripen
Швеция
Норвегия
Великобритания
Украина