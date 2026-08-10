Хмара обсудил со Швецией и Норвегией финансирование дронов и противодействие баллистическим ракетам

И.о. министра обороны Евгений Хмара провёл беседы с министром обороны Швеции Полом Йонсоном и министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Обсудили поддержку партнёров в финансировании дронов, противодействие баллистическим ракетам и долгосрочные проекты. Об этом сообщает Минобороны, передаёт УНН.

Провёл важные беседы с министром обороны Швеции Полом Йонсоном и министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Поделился с коллегами выводами после рабочей поездки в боевые подразделения. От воинов поступают конкретные потребности. Рассчитываем на оперативную поддержку партнёров в финансировании дронов, в частности разведывательных и middle strike. Другой срочный приоритет — противодействие баллистическим и крылатым ракетам, а также реактивным «шахедам». Для этого Украине уже сейчас нужны ракеты-перехватчики и средства для асимметричных действий

Он добавил, что помимо срочных потребностей говорили о долгосрочных проектах.

В частности — о развитии нашего европейского антибаллистического проекта FREYJA, где и в дальнейшем рассчитываем на поддержку Швеции и Норвегии. Отдельно с каждым из партнёров обсудили направления нашего сотрудничества. Со шведским коллегой — шаги до конца лета и дальнейшее развитие авиационных возможностей. Поблагодарил Швецию за сопродвижение Коалиции РЭБ, поддержку в вопросе Gripen и другую помощь. С норвежским коллегой сосредоточились на совместных проектах в сфере оборонной промышленности и усилении ПВО посредством различных механизмов поддержки. Норвегия — один из крупнейших партнёров Украины. Благодарен за значительный вклад в нашу обороноспособность