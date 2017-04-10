Парень в Николаеве на велосипеде перевозил артснаряд

“Изъятый ​​снаряд оказался боеприпасом времен Второй мировой войны. Заявка на обезвреживание предоставлена группе пиротехников, которые уничтожили артснаряд путем контролируемого подрыва в специально отведенном месте ”, - заявили корреспонденту УНН в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской обл.

Как стало известно, указанный артснаряд накануне было изъято в Ингульскому районе города нарядом патрульной полиции в парня, 2001 г.р., который перевозил опасную находку на багажнике велосипеда.

Напомним, 29 марта в центре Черкасс саперы обнаружили снаряд .