Парень в Николаеве на велосипеде перевозил артснаряд
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня Николаевской области пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд калибром 122 мм. Об этом УНН сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
“Изъятый снаряд оказался боеприпасом времен Второй мировой войны. Заявка на обезвреживание предоставлена группе пиротехников, которые уничтожили артснаряд путем контролируемого подрыва в специально отведенном месте ”, - заявили корреспонденту УНН в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской обл.
Как стало известно, указанный артснаряд накануне было изъято в Ингульскому районе города нарядом патрульной полиции в парня, 2001 г.р., который перевозил опасную находку на багажнике велосипеда.
Напомним, 29 марта в центре Черкасс саперы обнаружили снаряд .