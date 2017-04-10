Хлопець в Миколаєві на велосипеді перевозив артснаряд

“Вилучений снаряд виявився боєприпасом часів Другої світової війни. Заявка на знешкодження надана групі піротехніків, які знищили артснаряд шляхом контрольованого підриву у спеціально відведеному місці”, — заявили кореспонденту УНН у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Як стало відомо, зазначений артснаряд напередодні було вилучено в Інгульському районі міста нарядом патрульної поліції у хлопця, 2001 р.н., який перевозив небезпечну знахідку на багажнику велосипеда.

Нагадаємо, 29 березня в центрі Черкас сапери виявили снаряд.