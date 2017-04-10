Хлопець в Миколаєві на велосипеді перевозив артснаряд
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні миколаївські піротехніки знищили артилерійський снаряд калібром 122 мм. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
“Вилучений снаряд виявився боєприпасом часів Другої світової війни. Заявка на знешкодження надана групі піротехніків, які знищили артснаряд шляхом контрольованого підриву у спеціально відведеному місці”, — заявили кореспонденту УНН у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Як стало відомо, зазначений артснаряд напередодні було вилучено в Інгульському районі міста нарядом патрульної поліції у хлопця, 2001 р.н., який перевозив небезпечну знахідку на багажнику велосипеда.
Нагадаємо, 29 березня в центрі Черкас сапери виявили снаряд.