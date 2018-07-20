Мальчик из Нигерии удивляет интернет гиперреалистическими рисунками

Карим начал рисовать в 6 лет. Он называет себя "разношерстным художником". Кроме портретов, которые Карим Варис рисует чаще всего, он любит создавать шаржи, комиксы, а также перерисовывает иллюстрации из книг и газет.

В своих работах он уделяет особое внимание деталям. Юный художник рисует игру теней и света, создавая фотоэффект. По его словам, основным источником вдохновения для него являются его семья и родные.

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"Моя семья. Мы тяжело работаем, чтобы заработать на еду. Это то, что меня вдохновляет", - поделился с журналистами молодой художник из Нигерии.

Сейчас Карим учится в нигерийской академии искусств Ayowole и мечтает, что когда-то его работы будут выставляться в музеях. Его аккаунт в Instagram имеет более 85 тысяч подписчиков.

УНН подготовил подборку самых ярких работ талантливого мальчика.

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