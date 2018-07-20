Хлопчик з Нігерії дивує інтернет гіперреалістичними малюнками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Карім Варіс Оламілекан у свої 11 років малює гіперреалістичні картини олівцем, які мають приголомшливий успіх серед користувачів соцмереж. Він є наймолодшим художником-гіперреалістом Нігерії, передає УНН з посиланням на BBC.
Карім почав малювати у 6 років. Він називає себе “різношерстим художником”. Окрім портретів, які Карім Варіс малює найчастіше, він любить створювати шаржі, комікси, а також перемальовує ілюстрації з книжок і газет.
У своїх роботах він приділяє особливу увагу деталям. Юний митець вимальовує гру тіней і світла, створюючи фотоефект. За його словами, основним джерелом натхнення для нього є його сім’я та рідні.
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“Моя родина. Ми важко працюємо, щоб заробити на їжу. Це те, що мене надихає” — поділився з журналістами наймолодший художник Нігерії.
Наразі Карім навчається у нігерійській академії мистецтв Ayowole та мріє, що колись його роботи виставлятимуться у музеях. Його аккаунт у Instagram має понад 85 тисяч підписників.
УНН підготував добірку найяскравіших робіт талановитого хлопчика.
Нагадаємо, українська художниця змінює обличчя лялькам Барбі, роблячи їх реалістичними.