ХК «Кременчуг» заключил контракт с экс-хоккеистом "Дженералз"

Большую часть своей карьеры А.Мельников провел в командах киевского "Сокола", выступая в чемпионате Украины и белорусских Экстралиге и Высшей лиге.

Начиная с 2014 года защитник выступал в составе "Дженералз". Всего в чемпионате Украины провел 284 матча, набрав 111 (40 + 71) очков. Трижды становился чемпионом Украины с "Соколом", дважды выигрывал "серебряные" и дважды бронзовые медали.

Отметим, что в прошлом сезоне 27-летний игрок стал серебряным призером чемпионата в составе киевских "Дженералз", 49 сыграв игр и набрав 21 (9 + 12) очко.

Добавим, что в новой команде А.Мельников будет выступать под 61 номером.