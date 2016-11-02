ХК "Кременчук" заключив контракт із екс-хокеїстом "Дженералз"

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 24918 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 51559 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 69934 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 140035 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202927 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191681 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212140 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197065 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152540 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153463 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Жіноча збірна України U-19 не змогла вчасно вилетіти на матч відбору Євро-2025: всі деталі

2 квітня, 18:25 • 12907 перегляди

США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

2 квітня, 18:45 • 11885 перегляди

росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

2 квітня, 19:07 • 8235 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 10817 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 8555 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 482197 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 318170 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 380203 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 492190 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 736168 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124563 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184128 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126888 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161671 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184865 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

ХК "Кременчук" заключив контракт із екс-хокеїстом "Дженералз"

ХК "Кременчук" заключив контракт із екс-хокеїстом "Дженералз"

Київ • УНН

 • 6895 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Хокейний клуб "Кременчук" підписав контракт з 27-річним захисником, віце-чемпіоном України Олексієм Мельниковим, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Більшу частину своєї кар'єри О.Мельников провів в командах київського "Сокола", виступаючи в чемпіонаті України та білоруських Екстралізі і Вищій лізі.

Починаючи з 2014 року оборонець виступав у складі "Дженералз". Всього в чемпіонаті України провів 284 матчі, набравши 111 (40 + 71) очок. Тричі ставав чемпіоном України з "Соколом", двічі вигравав "срібні" та двічі бронзові медалі.

Відзначимо, що у попередньому сезоні 27-річний гравець став срібним призером чемпіонату в складі київських "Дженералз", 49 зігравши ігор та набравши 21 (9 + 12) очко.

Додамо, що у новій команді О.Мельников виступатиме під 61 номером.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$83,762.20
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43