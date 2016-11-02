ХК "Кременчук" заключив контракт із екс-хокеїстом "Дженералз"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Хокейний клуб "Кременчук" підписав контракт з 27-річним захисником, віце-чемпіоном України Олексієм Мельниковим, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Більшу частину своєї кар'єри О.Мельников провів в командах київського "Сокола", виступаючи в чемпіонаті України та білоруських Екстралізі і Вищій лізі.
Починаючи з 2014 року оборонець виступав у складі "Дженералз". Всього в чемпіонаті України провів 284 матчі, набравши 111 (40 + 71) очок. Тричі ставав чемпіоном України з "Соколом", двічі вигравав "срібні" та двічі бронзові медалі.
Відзначимо, що у попередньому сезоні 27-річний гравець став срібним призером чемпіонату в складі київських "Дженералз", 49 зігравши ігор та набравши 21 (9 + 12) очко.
Додамо, що у новій команді О.Мельников виступатиме під 61 номером.