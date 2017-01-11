ХК «Кременчуг» с разницей в 17 шайб победил "Витязь"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. ХК "Кременчуг" в первом поединке Нового года в рамках встречи Украинской хоккейной лиги нанес поражение харьковскому "Витязю" - 18: 1, передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Вопрос о победителе в матче "Кременчуг" - "Витязь" хозяева сняли уже в первом периоде, отправив в ворота гостей пять шайб. Во второй и третьей двадцатиминутке подопечные Александра Савицкого и Дмитрия Пидгурского довели матч до 18: 1.
Хет-триком в кременчугской команде отличились Владислав Гаврик и Сергей Кузьмик. Больше всего очков набрал Игорь Коваленя - 6 (1 + 5), по 4 (2 + 2) Тимур Гриценко и Юрий Петранговский.
Каскадом голов в ворота отличились и защитники кременчужан Дмитрий Игнатенко - 1, Владимир Варивода - 2 (+1 передача), Владимир Романенко 1 (1). Причем Романенко забросил, когда хозяева играли в меньшинстве 3 на 5.
Еще по одной шайбе забросали капитан Максим Слыш (2 передачи), форвард Дмитрий Чернышенко (1) и 17-летний нападающий Дмитрий Черный (1).
Отмечается, что Игнатенко имеет теперь в своем активе 21 (9 + 12) балл - это лучший показатель УХЛ среди бомбардиров-защитников.
Напомним, что кременчугская команда трижды реализовала в матче большинство из семи возможностей, доведя этот показатель до 40. По этому показателю кременчужци обгоняют ближайшего преследователя "Донбасс" (28).