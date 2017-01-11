ХК "Кременчук" з різницею в 17 шайб переміг "Витязь"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. ХК “Кременчук” в першому поєдинку Нового року в рамках зустрічі Української хокейної ліги завдав нищівної поразки харківському “Витязю” — 18:1, передає УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Питання про переможця в матчі “Кременчук” — “Витязь” господарі зняли вже в першому періоді, відправивши у ворота гостей п’ять шайб. У другій і третій двадцятихвилинці підопічні Олександра Савицького та Дмитра Підгурського довели матч до 18:1.
Хет-триками в кременчуцькій команді відзначилися Владислав Гаврик та Сергій Кузьмик. Найбільше очок набрав Ігор Коваленя — 6 (1 + 5), по 4 (2 + 2) Тимур Гриценко і Юрій Петранговський.
Каскадом голів у воротах відзначилися і захисники кременчужан: Дмитро Ігнатенко — 1, Володимир Варивода — 2 (+1 передача), Володимир Романенко 1 (+1). Причому Романенко закинув, коли господарі грали в меншості 3 на 5.
Ще по одній шайбі закидали капітан Максим Слиш (+2 передачі), форвард Дмитро Чернишенко (+1) і 17-річний нападник Дмитро Чорний (+1).
Зазначається, що Ігнатенко має тепер у своєму активі 21 (9 + 12) бал — це кращий показник УХЛ серед бомбардирів-захисників.
Нагадаємо, що кременчуцька команда тричі реалізувала в матчі більшість з семи можливостей, довівши цей показник до 40. За цим показником кременчужці обганяють найближчого переслідувача “Донбас” (28).