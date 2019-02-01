ХК "Днепр" прервал 17-матчевую победную серию "Донбасса"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Херсоне прошел центральный матч 34-го тура Украинской хоккейной лиги в котором лидер чемпионата херсонский "Днепр" принимал на своей площадке ближайшего преследователя в лице "Донбасса", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.
Первые два отрезка игры прошли без заброшенных шайб, а в третьем периоде команды обменялись двумя заброшенными шайбами. За “Донбасс” забросывали шайбы Декало и Романнеко, за хозяев Гончаров и Ромащенко.
В овертайме зрители на “Фаворит-Арене” стали свидетелями настоящих качелей, где отличиться могла любая команда. Однако судьбу противостояния спортсмены таки выясняли в серии послематчевых буллитов. И здесь у хозяев осталось больше сил и нервов — “Днепр” дважды забросил в ворота Дьяченко, в то время как Олег Петров лишь однажды не выручил своих партнеров. Победный буллит на счету Дмитрия Пугачева.
Примечательно, что коллектив Сергея Витера впервые за два с половиной месяца проиграл в регулярном первенстве.
Добавим также, в турнирной таблице “Днепр” занимает первую ступень — 81 пункт, дончане отстают на 4 пункта.