ХК "Дніпро" перервав 17-матчеву переможну серію "Донбасу"

Перші два відрізки гри пройшли без закинутих шайб, а в третьому періоді команди обмінялися двома закинутими шайбами. За “Донбас” закидали шайби Декало і Романнеко, за господарів Гончаров та Ромащенко.

В овертаймі глядачі на “Фаворит-Арені” стали свідками справжніх гойдалок, де відзначитися могла кожна команда. Однак долю протистояння спортсмени таки з’ясовували в серії післяматчевих булітів. І тут у господарів залишилося більше сил і нервів — “Дніпро” двічі закинув у ворота Дьяченка, в той час як Олег Петров лише одного разу не виручив своїх партнерів. Переможний буліт на рахунку Дмитра Пугачова.

Примітно, що колектив Сергія Вітера вперше за два з половиною місяці програв в регулярній першості.

Додамо також, в турнірній таблиці “Дніпро” посідає перший щабель — 81 пункт, донеччани відстають на 4 пункти.