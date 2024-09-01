Хип-хоп исполнитель Fatman Scoop умер в 53 года во время выступления

Известный хип-хоп артист Fatman Scoop, который покорил европейские чарты в начале 2000-х с хитом «Be Faithful» и стал незаменимым голосом в треках таких звезд как Missy Elliott и Ciara, умер после того, как потерял сознание на сцене во время выступления в Коннектикуте. Ему было 53 года. Об этом сообщили представители власти и семья артиста, пишет АР, передает УНН.

Детали

Причина смерти пока неизвестна. Fatman Scoop выступал в парке Hamden Town Center, когда потерял сознание в пятницу вечером, рассказал руководитель аппарата города Шон Грейс. Мэр Лорен Гарретт сообщила на Facebook, что артисту стало плохо из-за медицинской проблемы. Зрители концерта и медики пытались помочь исполнителю, который был госпитализирован.

Семья артиста в своем посте в Instagram заявила, что «мир потерял сияющую душу, маяк на сцене и в жизни».

Благодаря своему хриплому голосу и энергичным трекам, Fatman Scoop стал любимцем клубных плейлистов на рубеже тысячелетий. Если мир знал его как «голос клуба», то для семьи он был «источником смеха, постоянной поддержки, несокрушимой силы и мужества», рассказали его родственники.

«Его музыка заставляла нас танцевать и наслаждаться жизнью с позитивом. Его радость была заразительной, а его щедрость всегда останется в наших сердцах», - добавили они, отметив, что он оставляет после себя наследство „любви и света“.

Рожденный как Исаак Фримен III, Fatman Scoop родом из Гарлема, Нью-Йорк. Он получил известность в 1999 году с треком «Be Faithful». Сначала песня имела ограниченный успех в США, но после перевыпуска в 2003 году она возглавила чарты в Великобритании и Ирландии.

В следующем году Fatman Scoop появился в британском телесериале «Chancers», где музыканты наставляли молодых артистов, которые стремились добиться успеха в США. В 2015 году он также стал участником «Celebrity Big Brother 16: UK vs USA», который снимали в Великобритании.

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