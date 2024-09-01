Хіп-хоп виконавець Fatman Scoop помер у 53 роки під час виступу

Відомий хіп-хоп артист Fatman Scoop, який підкорив європейські чарти на початку 2000-х з хітом "Be Faithful" та став незамінним голосом у треках таких зірок як Missy Elliott та Ciara, помер після того, як знепритомнів на сцені під час виступу в Коннектикуті. Йому було 53 роки. Про це повідомили представники влади та родина артиста, пише АР, передає УНН.

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Причина смерті поки що невідома. Fatman Scoop виступав у парку Hamden Town Center, коли знепритомнів у п'ятницю ввечері, розповів керівник апарату міста Шон Грейс. Мер Лорен Гарретт повідомила на Facebook, що артисту стало погано через медичну проблему. Глядачі концерту та медики намагалися допомогти виконавцю, який був госпіталізований.

Родина артиста у своєму пості в Instagram заявила, що "світ втратив сяючу душу, маяк на сцені та в житті".

Завдяки своєму хрипкому голосу та енергійним трекам, Fatman Scoop став улюбленцем клубних плейлистів на зламі тисячоліть. Якщо світ знав його як "голос клубу", то для родини він був "джерелом сміху, постійної підтримки, незламної сили та мужності", розповіли його родичі.

"Його музика змушувала нас танцювати та насолоджуватися життям з позитивом. Його радість була заразливою, а його щедрість завжди залишиться в наших серцях", — додали вони, зазначивши, що він залишає по собі спадок "любові та світла".

Народжений як Ісак Фрімен III, Fatman Scoop родом із Гарлему, Нью-Йорк. Він здобув популярність у 1999 році з треком "Be Faithful". Спочатку пісня мала обмежений успіх у США, але після перевипуску у 2003 році вона очолила чарти в Великобританії та Ірландії.

Наступного року Fatman Scoop з'явився в британському телесеріалі "Chancers", де музиканти наставляли молодих артистів, які прагнули досягти успіху в США. У 2015 році він також став учасником "Celebrity Big Brother 16: UK vs USA", який знімали у Великобританії.

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