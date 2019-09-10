Херсонскую нефтеперевалку выставили на аукцион за 201 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. OpenMarket (Государственное предприятие “СЕТАМ”) продает арестован Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс по 201 482 176 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГП СЕТАМ.
“Лот имеет большую площадь и мощности по хранению и является привлекательным предложением для крупных игроков на рынке”, — отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнёв.
На аукцион выставлен имущественный комплекс общей площадью 5471.5 кв.м., по адресу: Херсонская обл. г. Херсон, ул. Чайковского, 236; Херсонская обл. г. Херсон, ул. Нефтегавань, б/н (вул.Веселкова; ул. Солнечная; вул.Квиткова; вул.Радисна; ул. Лиманная).
Торги будут проведены 9 октября 2019 года.
Напоминаем, СЕТАМ продает арестован пассажирский самолет с 4,5 млн грн.