Херсонську нафтоперевалку виставили на аукціон за 201 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. OpenMarket (Державне підприємство “СЕТАМ”) продає арештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 201 482 176 грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДП СЕТАМ.
“Лот має велику площу та потужності по зберіганню і є привабливою пропозицією для великих гравців на ринку”, — наголосив генеральний директор ДП “СЕТАМ” Віктор Вишньов.
На аукціон виставлено майновий комплекс загальною площею 5471.5 кв.м., за адресами: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Чайковського, 236; Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н (вул.Веселкова; вул. Сонячна; вул.Квіткова; вул.Радісна; вул. Лиманна).
Торги будуть проведені 9 жовтня 2019 року.
Нагадуємо, СЕТАМ продає арештований пасажирський літак за 4,5 млн грн.