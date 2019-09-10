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Херсонську нафтоперевалку виставили на аукціон за 201 млн грн

Херсонську нафтоперевалку виставили на аукціон за 201 млн грн

Київ • УНН

 • 12570 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. OpenMarket (Державне підприємство “СЕТАМ”) продає арештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 201 482 176 грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДП СЕТАМ.

“Лот має велику площу та потужності по зберіганню і є привабливою пропозицією для великих гравців на ринку”, — наголосив генеральний директор ДП “СЕТАМ” Віктор Вишньов.

На аукціон виставлено майновий комплекс загальною площею 5471.5 кв.м., за адресами: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Чайковського, 236; Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н (вул.Веселкова; вул. Сонячна; вул.Квіткова; вул.Радісна; вул. Лиманна).

Торги будуть проведені 9 жовтня 2019 року.

Нагадуємо, СЕТАМ продає арештований пасажирський літак за 4,5 млн грн.

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