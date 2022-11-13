Херсонская область: легковой автомобиль подорвался на мине, четыре человека пострадали, среди которых ребенок

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"Сегодня зафиксирован наезд на мину в Херсонской области, в селе Новорайск. На нее наехал легковой автомобиль и подорвался. Внутри была семья. Четверо пострадавших, среди которых ребенок 11 лет", - отметил он.

Тимошенко добавил, что российские террористы оставили после себя много мин и растяжек и призвал людей быть осторожными и удержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области во время разминирования подорвался один сапер, еще четверо — получили ранения.