Херсонська область: легковий автомобіль підірвався на міні, четверо осіб постраждали, серед яких дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У селі Новорайськ легковий автомобіль підірвався на ворожій міні. Четверо осіб постраждали, серед яких дитина. Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Сьогодні зафіксовано наїзд на міну в Херсонській області, в селі Новорайськ. На неї наїхав легковий автомобіль і підірвався. Всередині була родина. Четверо постраждалих, серед яких дитина 11 років", - зазначив він.
Тимошенко додав, що російські терористи залишили після себе багато мін та розтяжок та закликав людей бути обережними і утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Херсонщині під час розмінування підірвався один сапер, ще четверо — отримали поранення.