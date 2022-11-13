Херсонська область: легковий автомобіль підірвався на міні, четверо осіб постраждали, серед яких дитина

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"Сьогодні зафіксовано наїзд на міну в Херсонській області, в селі Новорайськ. На неї наїхав легковий автомобіль і підірвався. Всередині була родина. Четверо постраждалих, серед яких дитина 11 років", - зазначив він.

Тимошенко додав, що російські терористи залишили після себе багато мін та розтяжок та закликав людей бути обережними і утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Херсонщині під час розмінування підірвався один сапер, ще четверо — отримали поранення.