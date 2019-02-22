Херсонская область требует современного вооружения в связи с увеличением войск РФ

"Херсонская область требует современного вооружения, ведь оккупационная власть Крыма наращивает военное присутствие на полуострове, в том числе и воздушные силы. Поэтому нам необходимо инновационное оборудование для сохранения спокойствия и мира на территории Херсонской области", - написал Гордеев.

Также он добавил, что 21 февраля состоялся заключительный этап стрельб на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" во время которых состоялись испытания зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 2К12-2Д "Куб", БМ9К330 "Тор", С 125-2Д1, ЗСУ-23-4МА, под руководством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и Начальника Генерального штаба ВСУ - Главнокомандующего ВСУ генерала армии Украины Виктора Муженко.

Он добавил, что во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей.

Напомним, военнослужащие одной из танковых бригад Вооруженных Сил Украины приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой, которые проходили на одном из полигонов Черниговской области.



