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Херсонщина потребує сучасного озброєння у зв'язку зі збільшенням військ РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Херсонщина потребує сучасного озброєння, адже окупаційна влада Криму нарощує військову присутність на півострові, в тому числі і повітряні сили. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, передає УНН.

“Херсонщина потребує сучасного озброєння, адже окупаційна влада Криму нарощує військову присутність на півострові, в тому числі і повітряні сили. Тому нам необхідне інноваційне обладнання для збереження спокою та миру на території Херсонської області”, — написав Гордєєв.

Також він додав, що 21 лютого відбувся завершальний етап стрільб на державному випробувальному полігоні “Ягорлик” під час яких відбулися випробування зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України 2К12-2Д “Куб”, БМ9К330 “Тор”, С-125-2Д1, ЗСУ-23-4МА, під керівництвом Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова та Начальника Генерального штабу ЗСУ — Головнокомандувача ЗСУ генерала армії України Віктора Муженка.

Він додав, що під час стрільб були успішно відпрацьовані завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей.

Нагадаємо, військовослужбовці однієї з танкових бригад Збройних Сил України взяли участь у масштабних тактичних навчаннях з бойовою стрільбою, які проходили на одному з полігонів Чернігівської області.

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