Херсон утром подвергся вражескому удару, есть пострадавшие - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Российские войска сегодня утром обстреляли жилые дома в Херсоне, известно о двух пострадавших, сообщил в пятницу начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
По его словам, армия рф утром с временно оккупированного левого берега обстреливала прибрежную зону Херсона.
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"В результате утреннего обстрела российскими оккупационными войсками Днепровского района Херсона есть попадания в жилые дома. По предварительной информации, двое пострадавших", - написал Мрочко в Telegram.
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Войска рф за прошедшие сутки 82 раза обстреляли Херсонскую область, семь человек погибли, еще 12 - получили ранения.