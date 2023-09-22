Херсон вранці зазнав ворожого удару, є постраждалі - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Російські війська сьогодні вранці обстріляли житлові будинки у Херсоні, відомо про двох постраждалих, повідомив у п'ятницю начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
З його слів, армія рф вранці з тимчасово окупованого лівого берега обстрілювала прибережну зону Херсона.
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"Внаслідок ранкового обстрілу російськими окупаційними військами Дніпровського району Херсона є влучання у житлові будинки. За попередньою інформацією, двоє постраждалих", - написав Мрочко у Telegram.
Доповнення
Війська рф протягом минулої доби 82 рази обстріляли Херсонщину, сім осіб загинуло, ще 12 - дістали поранення.