Херсон вранці зазнав ворожого удару, є постраждалі - МВА

З його слів, армія рф вранці з тимчасово окупованого лівого берега обстрілювала прибережну зону Херсона.

Цитата

"Внаслідок ранкового обстрілу російськими окупаційними військами Дніпровського району Херсона є влучання у житлові будинки. За попередньою інформацією, двоє постраждалих", - написав Мрочко у Telegram.

Доповнення

Війська рф протягом минулої доби 82 рази обстріляли Херсонщину, сім осіб загинуло, ще 12 - дістали поранення.