Херсон снова под обстрелом: оккупанты атакуют с временно оккупированного левого берега

С начала года украинские банки получили прибыль более 122 миллиардов гривен

Несмотря на полномасштабное вторжение, банковская система Украины заработала более 630 миллиардов гривен, что свидетельствует о доверии граждан и бизнеса, сообщил член Совета НБУ Василий Фурман.