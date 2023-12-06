Херсон снова под обстрелом: оккупанты атакуют с временно оккупированного левого берега
Киев • УНН
Днепровский район Херсона под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега.
Оккупанты атакуют Херсон с временно оккупированного левого берега. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
"Днепровский район Херсона под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега", - сообщил Мрочко.
Он призвал людей перейти в более безопасные места и держаться подальше от окон.
Напомним
Российские войска в ночь на 6 декабря обстреляли с левого берега Херсонщины областной центр. В результате вражеских атак травмировался один человек, повреждены дома и медицинское учреждение.
Херсон снова под обстрелом: оккупанты атакуют с временно оккупированного левого берега
Днепровский район Херсона под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега.
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