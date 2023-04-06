Херсон россияне обстреляли 9 раз, по области выпустили 150 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Херсонская область за 5 апреля подверглась 42 обстрелам со стороны российских войск, известно об одном раненом. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 42 обстрела, выпустив 151 снаряд. Город Херсон враг обстрелял из тяжелой артиллерии 9 раз", - сообщил Прокудин.
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Он добавил, что есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома; в объекты критической инфраструктуры.
"В результате военной агрессии рф один человек получил ранения", - отметил Прокудин.
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За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.