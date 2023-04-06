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Херсон росіяни обстріляли 9 разів, по області випустили 150 снарядів

Херсон росіяни обстріляли 9 разів, по області випустили 150 снарядів

Київ • УНН

 • 594815 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Херсонська область за 5 квітня зазнала 42 обстріли з боку російських військ, відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив – 42 обстріли, випустивши 151 снаряд. Місто Херсон ворог обстріляв з важкої артилерії 9 разів", - повідомив Прокудін.

Деталі

Він додав, що є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; в об'єкти критичної інфраструктури.

"Внаслідок військової агресії рф одна людина дістала поранення", - зазначив Прокудін.

Доповнення

Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

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