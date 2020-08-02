Хэмилтон победил на этапе "Формулы-1" в Великобритании

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 24458 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101150 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106041 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132761 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110363 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130934 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101978 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102570 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104413 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Хэмилтон победил на этапе "Формулы-1" в Великобритании

Хэмилтон победил на этапе "Формулы-1" в Великобритании

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Победителем этапа чемпионата мира "Формулы-1" - Гран-при Великобритании, стал британец Льюис Хэмилтон, информирует УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

Пилот “Мерседеса” финишировал с пробитой покрышкой, но опередил обладателя второго места Макса Ферстаппена из “Ред Булл” на 5,856 с.

Третье место занял Шарль Леклер (“Феррари”). В топ-6 также финишировал Даниэль Риккардо (“Рено”), Ландо Норрис (“Макларен”), Эстебан Окон (“Рено”).

Заметим, что по итогам Гран-при Великобритании пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от напарника Валттери Боттас до 30-ти очков — 88 против 58 очков. Ферстаппен третий — 52.

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