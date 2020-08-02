Хэмилтон победил на этапе "Формулы-1" в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Победителем этапа чемпионата мира "Формулы-1" - Гран-при Великобритании, стал британец Льюис Хэмилтон, информирует УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
Пилот “Мерседеса” финишировал с пробитой покрышкой, но опередил обладателя второго места Макса Ферстаппена из “Ред Булл” на 5,856 с.
Третье место занял Шарль Леклер (“Феррари”). В топ-6 также финишировал Даниэль Риккардо (“Рено”), Ландо Норрис (“Макларен”), Эстебан Окон (“Рено”).
Заметим, что по итогам Гран-при Великобритании пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от напарника Валттери Боттас до 30-ти очков — 88 против 58 очков. Ферстаппен третий — 52.