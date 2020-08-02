Хемілтон тріумфував на етапі "Формули-1" у Великій Британії

Пілот “Мерседеса” фінішував із пробитою покришкою, але випередив володаря другого місця Макса Ферстаппена з “Ред Буллу” на 5,856 с.

Третє місце посів Шарль Леклер (“Феррарі”). В топ-6 також фінішував Даніель Ріккардо (“Рено”), Ландо Норріс (“Макларен”), Естебан Окон (“Рено”).

Зауважимо, що за підсумками Гран-прі Великобританії пілот “Мерседеса” Льюїс Хемілтон збільшив відрив від напарника Валттері Боттаса до 30-ти очок — 88 проти 58 очок. Ферстаппен третій — 52.