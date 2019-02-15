Хацкевич остался доволен игрой "Динамо" в матче с "Олимпиакосом"

“Мы продемонстрировали тот футбол, о котором договаривались с командой. В перерыве мы попросили ребят агрессивнее играть вперед, потому что в начале мы делали довольно много передач назад и поперек. Но несмотря на отсутствие практики, в плане того, как команда строила игру, сегодня все было на достаточно хорошем уровне”, — заявил Хацкевич.

Кроме того, наставнику понравился тот факт, что команда продолжала выполнять план на игру несмотря на пропущенный гол.

“Даже после быстрого пропущенного мяча команда все равно не отошла от того плана, который был предложен нами, и делала то, к чему мы готовились. Было видно и движение, и понимание, и структура, и организация игры на протяжении всего матча”, — отметил специалист.

Также руководитель добавил, что “шансы на выступление Кадара в ответном матче есть, но они небольшие”.

Напомним, что Вербич спас “Динамо” от поражения в конце игры против “Олимпиакоса”.