Хацкевич залишився задоволеним грою "Динамо" у матчі з "Олімпіакосом"

“Ми продемонстрували той футбол, про який домовлялися з командою. У перерві ми попросили хлопців агресивніше грати вперед, тому що на початку ми робили досить багато передач назад і поперек. Але незважаючи на відсутність практики, в плані того, як команда будувала гру, сьогодні все було на досить хорошому рівні”, — заявив Хацкевич.

Окрім того, наставнику сподобався той факт, що команда продовжувала виконувати план на гру попри пропущений гол.

“Навіть після швидкого пропущеного м’яча команда все одно не відійшла від того плану, який був запропонований нами, і робила те, до чого ми готувалися. Було видно і рух, і розуміння, і структуру, і організацію гри протягом усього матчу”, — відзначив спеціаліст.

Також керманич додав, що “шанси на виступ Кадара у матчі відповіді є, але вони невеликі”.

Нагадаємо, що Вербич врятував “Динамо” від поразки наприкінці гри проти “Олімпіакосу”.