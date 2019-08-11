Хацкевич о поражении от “Шахтера”: главный матч — против “Брюгге”
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Главный тренер “Динамо” Александр Хацкевич подбил итоги игры с “Шахтером” в чемпионате Украины (1: 2), сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Хацкевич отметил свежесть игроков “горняков”, а также назвал предстоящую игру с “Брюгге” в Лиге чемпионов более важной.
“Шахтер” сейчас свежий. У них идет недельный цикл, а у нас меньше дней на восстановление, плотный календарь. В первом тайме мы очень глубоко садились. Мы имели момент во втором тайме при счете 1:1 не забили, но индивидуальное мастерство Марлоса сыграло свою роль. Но это только начало чемпионата. Президент поддержал команду после матча, ребята старались. Самый главный матч — против “Брюгге” во вторник, все это понимают“, — отметил коуч.
Белорусский специалист рассказал, что лидер клуба Виктор Цыганков не был полностью функционально готовым к встрече.
“Цыганков еще функционально не готов. Мы выпустили его с первых минут — рисковали. И только через игры он может принимать форму. Возможно, сегодня его технический брак при коротких и средних передачах зашкаливал. Но мы планировали дать ему игровое время и эту замену готовили еще до игры, независимо от результата”, — признался белорус.
Кроме того, наставнику понравились действия новичка клуба Жерсона Родригеса, которому он изменит позицию по времени.
“Родригес? Он играл в атаке, но в дальнейшем мы планируем использовать его иначе. Есть вопросы по взаимопониманию и действиям с партнерами, он лишь недавно присоединился к команде. По движению, по его действиями, Родригес — футболист, который усилит нас в атаке”, — подытожил рулевой вице-чемпиона Украины.
Напомним, что дебютный гол люксембуржца Родригеса не спас “Динамо” от поражения в игре с “горняками” (1:2).