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Хацкевич про поразку від "Шахтаря": найголовніший матч - проти "Брюгге"

Хацкевич про поразку від "Шахтаря": найголовніший матч - проти "Брюгге"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Головний тренер “Динамо” Олександр Хацкевич підбив підсумки гри із “Шахтарем” в чемпіонаті України (1:2), повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Хацкевич відзначив свіжість гравців “гірників”, а також назвав майбутню гру із “Брюгге” в Лізі чемпіонів більш важливою.
“Шахтар” зараз свіжіший. У них йде тижневий цикл, а в нас менше днів на відновлення, щільний календар. У першому таймі ми дуже глибоко сідали. Ми мали момент у другому таймі за рахунку 1:1, не забили, але індивідуальна майстерність Марлоса відіграла свою роль. Але це тільки початок чемпіонату. Президент підтримав команду після матчу, хлопці старалися. Найголовніший матч — проти “Брюгге” у вівторок, усі це розуміють“, — наголосив коуч.

Білоруський спеціаліст розповів, що лідер клубу Віктор Циганков не був стовідсотково функціонально готовим до зустрічі.

“Циганков ще функціонально не готовий. Ми випустили його з перших хвилин — ризикували. І тільки через ігри він може набирати форму. Можливо, сьогодні його технічний брак при коротких і середніх передачах зашкалював. Але ми планували дати йому ігровий час і цю заміну готували ще до гри, незалежно від результату”, — зізнався білорус.

Крім того, наставнику сподобалися дії новачка клубу Жерсона Родрігеса, якому він змінить позицію з часом.

“Родрігес? Він грав в атаці, але в подальшому ми плануємо використовувати його інакше. Є питання по взаєморозумінню і діям із партнерами, він лише нещодавно приєднався до команди. За рухом, за його діями, Родрігес — футболіст, який посилить нас в атаці”, — підсумував рульовий віце-чемпіона України.

Нагадаємо, що дебютний гол люксембуржця Родрігеса не врятував “Динамо” від поразки у грі з “гірниками” (1:2).

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