Хацкевич назвал удовлетворительным результат матча против "Славии"

“Сегодня на поле была как раз та игра, в которой мы готовились. Много борьбы, особенно, на втором этаже, верховых передач.

Начало было хорошим, мы контролировали мяч, о чем и договаривались с ребятами. Но когда мы отдавали мяч сопернику, слишком прижимались к своим воротам, в итоге, опасность возникала после подборов и навесных передач в штрафную. Результат первого матча удовлетворительное”, — считает белорус.

Примечательно, что Хацкевич также заявил о укус осой вратаря Дениса Бойко в эпизоде ​​первого тайма.

Напомним, что игра команд закончилась мировым 1:1.