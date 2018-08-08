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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 15925 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 77582 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118963 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126847 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166220 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152317 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140288 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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Хацкевич назвал удовлетворительным результат матча против "Славии"

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Белорусский специалист киевского “Динамо” Александр Хацкевич остался доволен цифрами на табло в гостевом матче отбора к Лиге чемпионов с чешской “Славией”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

“Сегодня на поле была как раз та игра, в которой мы готовились. Много борьбы, особенно, на втором этаже, верховых передач.

Начало было хорошим, мы контролировали мяч, о чем и договаривались с ребятами. Но когда мы отдавали мяч сопернику, слишком прижимались к своим воротам, в итоге, опасность возникала после подборов и навесных передач в штрафную. Результат первого матча удовлетворительное”, — считает белорус.

Примечательно, что Хацкевич также заявил о укус осой вратаря Дениса Бойко в эпизоде ​​первого тайма.

Напомним, что игра команд закончилась мировым 1:1.

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