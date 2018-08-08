Хацкевич назвал удовлетворительным результат матча против "Славии"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Белорусский специалист киевского “Динамо” Александр Хацкевич остался доволен цифрами на табло в гостевом матче отбора к Лиге чемпионов с чешской “Славией”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
“Сегодня на поле была как раз та игра, в которой мы готовились. Много борьбы, особенно, на втором этаже, верховых передач.
Начало было хорошим, мы контролировали мяч, о чем и договаривались с ребятами. Но когда мы отдавали мяч сопернику, слишком прижимались к своим воротам, в итоге, опасность возникала после подборов и навесных передач в штрафную. Результат первого матча удовлетворительное”, — считает белорус.
Примечательно, что Хацкевич также заявил о укус осой вратаря Дениса Бойко в эпизоде первого тайма.
Напомним, что игра команд закончилась мировым 1:1.