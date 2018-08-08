Хацкевич назвав задовільним результат матчу проти "Славії"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Білоруський фахівець київського “Динамо” Олександр Хацкевич залишився задоволеним цифрами на табло в гостьовому матчі відбору до Ліги чемпіонів із чеською “Славією”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
“Сьогодні на полі була якраз та гра, до якої ми готувалися. Багато боротьби, особливо, на другому поверсі, верхових передач.
Початок був гарним, ми контролювали м’яч, про що і домовлялися з хлопцями. Але коли ми віддавали м’яч супернику, занадто притискалися до своїх воріт, у результаті, небезпека виникала після підбирань і навісних передач до штрафного майданчика. Результат першого матчу задовільний”, — вважає білорус.
Примітно, що Хацкевич також заявив про укус осою воротаря Дениса Бойка в епізоді першого тайму.
Нагадаємо, що гра команд закінчилася мировою 1:1.