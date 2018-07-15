Хацкевич: Гонсалес находится в поисках нового клуба, Гуйе покинул "Динамо"

“Условия были отличными, не имели никаких проблем в плане подготовительного процесса. Были определенные микротравмы у футболистов, но это рабочий процесс. Самое главное, что практически все ребята здоровые и в хорошем настроении и со здоровыми амбициями подходят к предстоящему сезону”, — сообщил белорус.

Кроме того, специалист прошелся по персоналиям.

“Вратарская позиция у нас достаточно прочная, очень хорошо проявил себя на сборах Алибеков, и, думаю, со временем составит хорошую конкуренцию в центре защиты Никите Бурде. Нужно признать, что есть проблема на левом фланге защиты, поскольку в сборных находятся Пиварич и Миколенко и пока не видели в деле Сидклея. Не спорю, что бразилец умеет работать с мячом, но нужно еще подтянуть его в функциональном плане. В средней линии у нас достаточно высокая конкуренция. Подтянулся Сидорчук, Гармаш до завершения сбора оправился от повреждения и не испытывает дискомфорта. На флангах у нас есть Вербич и Цыганков, тот же Калитвинцев, несколько потерял уверенность, также не забываем о Цитаишвили. Под нападающими могут сыграть Шапаренко и Шепелев. Так, остро стоит вопрос форварда, но работа ведется. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы, но самое главное, чтобы нам наконец удалось усилить эту позицию”, — отметил Хацкевич.

Зато поиском нового клуба занимается футболист сборной Парагвая и “Динамо” Гонсалес.

Кроме того Хацкевич заявил, что клуб покинули два игрока, которые находились на просмотре — Папа Гуйе и Максим Дегтярев.