Хацкевич: Гонсалес знаходиться у пошуках нового клубу, Гуйе покинув "Динамо"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Головний тренер київського “Динамо” Олександр Хацкевич підбив підсумки тренувального збору, що підбіг до закінчення в Австрії, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

“Умови були чудовими, не мали жодних проблем у плані підготовчого процесу. Були певні мікротравми у футболістів, але це робочий процес. Найголовніше, що практично всі хлопці здорові, й у хорошому настрої та зі здоровими амбіціями підходять до майбутнього сезону”, — повідомив білорус.

Крім того, фахівець пройшовся по персоналіям.

“Воротарська позиція в нас доволі міцна, дуже добре проявив себе на зборах Алібеков, і, думаю, з часом складе хорошу конкуренцію в центрі захисту Микиті Бурді. Потрібно визнати, що маємо проблему на лівому фланзі захисту, оскільки у збірних перебувають Піварич та Миколенко й поки не бачили у справі Сідклея. Не заперечую, що бразилець уміє працювати із м’ячем, але потрібно ще підтягнути його у функціональному плані. У середній лінії у нас достатньо висока конкуренція. Підтягнувся Сидорчук, Гармаш до завершення збору оговтався від пошкодження й не відчуває дискомфорту. На флангах у нас є Вербич та Циганков, той же Калитвинцев, який дещо втратив упевненість, також не забуваємо про Цитаїшвілі. Під нападниками можуть зіграти Шапаренко та Шепелєв. Так, гостро стоїть питання форварда, але робота ведеться. На жаль, не так швидко, як хотілося би, але найголовніше, щоб нам урешті-решт вдалося посилити цю позицію”, — зауважив Хацкевич.

Натомість пошуком нового клубу займається футболіст збірної Парагваю та “Динамо” Дерліс Гонсалес.

Крім того Хацкевич заявив, що клуб покинули два гравці, які знаходилися на перегляді — Папа Гуйе та Максим Дегтярьов.

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