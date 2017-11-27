Хацкевич: к молодым футболистам претензий нет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу киевлян в 17-м туре чемпионата УПЛ и отметил игру молодых футболистов против "Стали", передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.
"Впечатления от игры? Есть матчи, когда игра забывается, а результат остается. Это самое главное", - заявил Хацкевич.
Оценивая игру молодого игроков - Шапаренко и Миколенко наставник киевлян отметил, что "это футболисты, к которым нет претензий ни по отношению, ни по качеству.
Напомним, юбилейный мяч Мбокани помог "Динамо" выиграть у "Стали".