Хацкевич: к молодым футболистам претензий нет

"Впечатления от игры? Есть матчи, когда игра забывается, а результат остается. Это самое главное", - заявил Хацкевич.

Оценивая игру молодого игроков - Шапаренко и Миколенко наставник киевлян отметил, что "это футболисты, к которым нет претензий ни по отношению, ни по качеству.

Напомним, юбилейный мяч Мбокани помог "Динамо" выиграть у "Стали".