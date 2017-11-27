Хацкевич: до молодих футболістів претензій немає
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував перемогу киян у 17-му турі чемпіонату УПЛ та відзначив гру молодих футболістів проти "Сталі", передає УНН з посиланням на прес-службу киян.
"Враження від гри? Є матчі, коли гра забувається, а результат залишається. Це найголовніше", - заявив Хацкевич.
Оцінюючи гру молодих гравців – Шапаренка та Миколенка наставник киян зазначив, що "це футболісти, до яких немає претензій ані по ставленню, ані за якістю.
Нагадаємо, ювілейний м'яч Мбокані допоміг "Динамо" виграти у "Сталі".