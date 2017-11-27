Хацкевич: до молодих футболістів претензій немає

"Враження від гри? Є матчі, коли гра забувається, а результат залишається. Це найголовніше", - заявив Хацкевич.

Оцінюючи гру молодих гравців – Шапаренка та Миколенка наставник киян зазначив, що "це футболісти, до яких немає претензій ані по ставленню, ані за якістю.

Нагадаємо, ювілейний м'яч Мбокані допоміг "Динамо" виграти у "Сталі".