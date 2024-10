Харрис получила поддержку от лауреатов Нобелевской премии: представители разных наук называют Трампа потенциальной угрозой

Десятки экономистов, в том числе двое, которые только что получили Нобелевскую премию, утверждают, что экономическая программа Камалы Харрис лучше, чем программа Дональда Трампа. Кроме того, 82 лауреата написали открыть письмо, в котором назвали Трампа потенциальной угрозой прогрессу, в контексте климатической угрозы.

Пишет УНН с ссылкой на The Guardian и The New York Times.

Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что Камала Харрис была бы гораздо лучшим распорядителем нашей экономики, чем Дональд Трамп, и мы поддерживаем ее кандидатуру - говорится в обращении 23 лауреатов Нобелевской премии по экономике.

В письме отмечается, что "каждый имеет разные взгляды на детали различных экономических политик", но экономическая программа Харриса в целом "улучшит инвестиции, устойчивость, устойчивость, возможности трудоустройства и справедливость в отличие от контрпродуктивной экономической программы Дональда Трампа".

Также более 80 лауреатов Нобелевской премии поддержали Камалу Харрис на пост президента, предупреждая, что Дональд Трамп "поставит под угрозу любые достижения в стандартах жизни", учитывая его предыдущие предложения по огромным сокращениям финансирования науки.

В открытом письме, копию которого получила The New York Times, 82 лауреата Нобелевской премии из США в области физики, химии, экономики и медицины заявили, что "это самые результативные президентские выборы за долгое время, возможно, когда-либо, для будущего науки и Соединенных Штатов".

Кроме того, в письме назван Трамп потенциальной угрозой для прогресса, которая может "поставить под угрозу любые достижения" и "препятствовать реакции на изменение климата".

Среди Нобелевских лауреатов, которые присоединились к высказыванию позиции относительно кандидатов в президенты США, представители разных отраслей - экономисты, физики, иммунологи и другие.

Среди них есть подписанты, получившие Нобелевскую премию в этом месяце, такие как молекулярный биолог Гари Рувкун, химик Дэвид Бейкер, физик Джон Хопфилд и экономист Дарон Ацемоглу.

