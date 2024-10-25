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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харрис получила поддержку от лауреатов Нобелевской премии: представители разных наук называют Трампа потенциальной угрозой

Харрис получила поддержку от лауреатов Нобелевской премии: представители разных наук называют Трампа потенциальной угрозой

Киев  •  УНН

16:49 • 516 просмотра

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Десятки лауреатов Нобелевской премии из разных областей науки подписали открытое письмо в поддержку Камалы Харрис. Они предостерегают, что президентство Трампа угрожает научному прогрессу и уровню жизни.

Десятки экономистов, в том числе двое, которые только что получили Нобелевскую премию, утверждают, что экономическая программа Камалы Харрис лучше, чем программа Дональда Трампа. Кроме того, 82 лауреата написали открыть письмо, в котором назвали Трампа потенциальной угрозой прогрессу, в контексте климатической угрозы.

Пишет УНН с ссылкой на The Guardian и The New York Times.

Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что Камала Харрис была бы гораздо лучшим распорядителем нашей экономики, чем Дональд Трамп, и мы поддерживаем ее кандидатуру

- говорится в обращении 23 лауреатов Нобелевской премии по экономике.

В письме отмечается, что "каждый имеет разные взгляды на детали различных экономических политик", но экономическая программа Харриса в целом "улучшит инвестиции, устойчивость, устойчивость, возможности трудоустройства и справедливость в отличие от контрпродуктивной экономической программы Дональда Трампа".

Также более 80 лауреатов Нобелевской премии поддержали Камалу Харрис на пост президента, предупреждая, что Дональд Трамп "поставит под угрозу любые достижения в стандартах жизни", учитывая его предыдущие предложения по огромным сокращениям финансирования науки.

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В открытом письме, копию которого получила The New York Times, 82 лауреата Нобелевской премии из США в области физики, химии, экономики и медицины заявили, что "это самые результативные президентские выборы за долгое время, возможно, когда-либо, для будущего науки и Соединенных Штатов".

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Кроме того, в письме назван Трамп потенциальной угрозой для прогресса, которая может "поставить под угрозу любые достижения" и "препятствовать реакции на изменение климата".

Справочно

Среди Нобелевских лауреатов, которые присоединились к высказыванию позиции относительно кандидатов в президенты США, представители разных отраслей - экономисты, физики, иммунологи и другие.

Среди них есть подписанты, получившие Нобелевскую премию в этом месяце, такие как молекулярный биолог Гари Рувкун, химик Дэвид Бейкер, физик Джон Хопфилд и экономист Дарон Ацемоглу.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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