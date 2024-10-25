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Гарріс отримала підтримку від лауреатів Нобелівської премії: представники різних наук називають Трампа потенційною загрозою

Київ • УНН

 • 15777 перегляди

Десятки лауреатів Нобелівської премії з різних галузей науки підписали відкритий лист на підтримку Камали Гарріс. Вони застерігають, що президентство Трампа загрожує науковому прогресу та рівню життя.

Гарріс отримала підтримку від лауреатів Нобелівської премії: представники різних наук називають Трампа потенційною загрозою

Десятки економістів, у тому числі двоє, які щойно отримали Нобелівську премію, стверджують, що економічна програма Камали Гарріс краща, ніж програма Дональда Трампа. Крім того, 82 лауреата написали відкрити лист, в якому назвали Трампа потенційною загрозою прогресу, в контексті кліматичної загрози.

Пише УНН із посиланням на The Guardian та The New York Times.

Ми, нижчепідписані, вважаємо, що Камала Гарріс була б набагато кращим розпорядником нашої економіки, ніж Дональд Трамп, і ми підтримуємо її кандидатуру

- ідеться у зверненні 23 лауреатів Нобелівської премії з економіки.

У листі зазначається, що "кожен має різні погляди на деталі різних економічних політик", але економічна програма Харріса в цілому "покращить інвестиції, стійкість, стійкість, можливості працевлаштування та справедливість на відміну від контрпродуктивної економічної програми Дональда Трампа".

Також понад 80 лауреатів Нобелівської премії підтримали Камалу Гарріс на пост президента, попереджаючи, що Дональд Трамп "поставить під загрозу будь-які досягнення у стандартах життя", враховуючи його попередні пропозиції щодо величезних скорочень фінансування науки.

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У відкритому листі, копію якого отримала The New York Times, 82 лауреати Нобелівської премії зі США в галузі фізики, хімії, економіки та медицини заявили, що "це найбільш результативні президентські вибори за довгий час, можливо, коли-небудь, для майбутнього науки та Сполучених Штатів".

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Крім того, у листі названо Трампа потенційною загрозою для прогресу, яка може "поставити під загрозу будь-які досягнення .. та перешкоджають нашій реакції на зміну клімату".

Довідково

Серед Нобелівських лауреатів, які приєдналися до висловлювання позиції щодо кандидатів у президенти США, представники різних галузей - економісти, фізики, імунологі та інші.

Серед них є підписанти, які отримали Нобелівську премію цього місяця, такі як молекулярний біолог Гарі Рувкун, хімік Девід Бейкер, фізик Джон Гопфілд і економіст Дарон Ацемоглу.

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