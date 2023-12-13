Харьковское направление: оборону держат бойцы 60-й ОМБ
Киев • УНН
Украинские войска ведут тяжелые бои на Харьковском направлении. Командующий Сухопутных войск Александр Сырский показал, как происходит зачистка лесов в Харьковской области от российских войск. Сообщается также, что интенсивные бои идут здесь по всему сектору.
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские военные из 60-й отдельной механизированной бригады счищают от врага леса на Харьковщине. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные телеграм-канала Сырского.
Тяжелые бои 60-й отдельной механизированной бригады и отстрел диких русских в лесах Харьковщины. Наши воины работают.
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Харьковское направление остается одним из самых горячих на фронте.
Российские военные регулярно штурмуют позиции украинских военных, и наносят артиллерийские и авиаудары по населенным пунктам региона.
В начале этой недели захватчики выпустили КАБ на Купянск-Узловой, повредив пятиэтажку.
Харьковское направление: оборону держат бойцы 60-й ОМБ
Украинские войска ведут тяжелые бои на Харьковском направлении. Командующий Сухопутных войск Александр Сырский показал, как происходит зачистка лесов в Харьковской области от российских войск. Сообщается также, что интенсивные бои идут здесь по всему сектору.
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