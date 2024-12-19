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Харьковщина под обстрелами рф: 4 пострадавших

Харьковщина под обстрелами рф: 4 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 6586 просмотра

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Российские войска обстреляли село Циркуны возле Харькова из РСЗО, повредив 8 гражданских домов. В результате атаки 4 женщины получили ранения и были госпитализированы.

На Харьковщине россияне обстреляли село Циркуны, 8 гражданских домов повреждены, 4 женщины получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали 

Вчера вечером враг обстрелял из реактивной системы залпового огня населенный пункт Циркуны, вблизи Харькова, в результате чего 8 домов гражданских получили повреждения. 4 женщины получили ранения, их госпитализировали. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий и восстановлению инфраструктуры в населенном пункте

- отметил Олег Синегубов.

Также, глава Харьковской ОВА добавил, что враг традиционно пытался штурмовать по Харьковскому направлению. Была одна вражеская атака в направлении Волчанска.

На Купянском и Боровском направлениях Изюмского района ситуация остается наиболее тяжелой, где враг не прекращает фактически своих штурмовых действий.

 Напомним

 17 декабря российские войска нанесли авиаудары по Золочеву Богодуховского района, выпустив 8 КАБов. В результате обстрела ранен 76-летний мужчина и поврежден частный дом.

Алина Волянская

Алина Волянская

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