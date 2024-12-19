Харьковщина под обстрелами рф: 4 пострадавших

На Харьковщине россияне обстреляли село Циркуны, 8 гражданских домов повреждены, 4 женщины получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Вчера вечером враг обстрелял из реактивной системы залпового огня населенный пункт Циркуны, вблизи Харькова, в результате чего 8 домов гражданских получили повреждения. 4 женщины получили ранения, их госпитализировали. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий и восстановлению инфраструктуры в населенном пункте - отметил Олег Синегубов.

Также, глава Харьковской ОВА добавил, что враг традиционно пытался штурмовать по Харьковскому направлению. Была одна вражеская атака в направлении Волчанска.

На Купянском и Боровском направлениях Изюмского района ситуация остается наиболее тяжелой, где враг не прекращает фактически своих штурмовых действий.

Напомним

17 декабря российские войска нанесли авиаудары по Золочеву Богодуховского района, выпустив 8 КАБов. В результате обстрела ранен 76-летний мужчина и поврежден частный дом.