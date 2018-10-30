Харьковский клуб стал чемпионом Украины по регби-15

Харьковчане не испытывали особых проблем по ходу чемпионата, во всех матчах одержали крупные победы, а разница игровых очков составила 887 на 24 (+863).

“Хочу поблагодарить болельщиков и нашего президента Александра Ярославского за поддержку, которую он нам оказывает всё это время, а также хочу поблагодарить наших ребят за самоотдачу. Ещё несколько туров назад мы досрочно стали чемпионами страны, но наши регбисты — профессионалы, и оставшиеся матчи провели на высоком уровне. Впереди у нас ответственная игра за сборную Украины, в которой нужно подойти в лучшей физической форме”, — рассказал главный тренер “Олимпа” Валерий Кочанов.

Добавим, что в 2018 году “Олимп” уже стал чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины по регби-7, а в последний уик-энд октября добавил к этим достижениям трофей по классическому регби.