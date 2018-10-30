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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108840 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116912 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155372 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148345 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138334 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 129103 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174065 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118152 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Харьковский клуб стал чемпионом Украины по регби-15

Харьковский клуб стал чемпионом Украины по регби-15

Киев  •  УНН

 • 11607 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Харьковский регбийный клуб “Олимп” обыграл в последнем туре чемпионата Украины по регби-15 львовский “Сокол” со счетом 83:0, и официально оформил четырнадцатое чемпионство по итогам турнира. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.

Харьковчане не испытывали особых проблем по ходу чемпионата, во всех матчах одержали крупные победы, а разница игровых очков составила 887 на 24 (+863).

“Хочу поблагодарить болельщиков и нашего президента Александра Ярославского за поддержку, которую он нам оказывает всё это время, а также хочу поблагодарить наших ребят за самоотдачу. Ещё несколько туров назад мы досрочно стали чемпионами страны, но наши регбисты — профессионалы, и оставшиеся матчи провели на высоком уровне. Впереди у нас ответственная игра за сборную Украины, в которой нужно подойти в лучшей физической форме”, — рассказал главный тренер “Олимпа” Валерий Кочанов.

Добавим, что в 2018 году “Олимп” уже стал чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины по регби-7, а в последний уик-энд октября добавил к этим достижениям трофей по классическому регби.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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